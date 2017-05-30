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Лавров відповів на звинувачення Макрона російських ЗМІ у брехні

17:20, сьогодні 523 Читать новость на русском
Сергій Лавров відповів на звинувачення Еммануеля Макрона російських ЗМІ у брехні
Сергій Лавров відповів на звинувачення Еммануеля Макрона російських ЗМІ у брехні / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Еммануель Макрон за інерцією звинуватив російські Sputnik і RT у брехні.

Як передає "ТАСС", таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час прес-конференції з головою МЗС Нігерії, відповідаючи на питання про заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що російські ресурси "Russia Today" і "Sputnik" поширюють фейки і пропаганду.

Я гадаю, що в цих оцінках відобразилася відома інерція антиросійської кампанії, яку розв'язала ще адміністрація Обами і яка захопила низку інших західних країн. І наші західні партнери ніяк не можуть із цієї інерції вибратися,
– заявив Лавров.

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За словами глави МЗС РФ, жодне зі звинувачень на сторону російських ЗМІ не є підтверджене конкретним фактом. Він пообіцяв відреагувати, як тільки сторони, які звинувачують росЗМІ у брехні, нададуть факти.

"Ні про хакерів, ні про якісь закулісні справи щодо втручання у вибори мало не всіх країн західного світу, ні з питання, яке пов'язане зі звинуваченнями в порушення прав представників ЛГБТ у Чечні чи на будь-який інший частині РФ, – жодного конкретного факту, жодного прізвища", – заявив Лавров.

Нагадаємо, 29 травня під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним, глава Франції заявив, що російські ресурси "Russia Today" і "Sputnik" поширюють фейки і пропаганду.

Згодом головний редактор російського пропагандистського видання Russia Today Маргарита Симоньян відреагувала на слова Еммануеля Макрона, який зазвав ЗМІ "брехливою пропагандою".

Теги: Еммануель Макрон Новини Росії Політика Сергій Лавров Російська пропаганда ЗМІ Скандал
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