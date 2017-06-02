Макрону Путін потрібен більше, ніж Трамп, – Forbes

Підводячи підсумки нещодавнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Парижа, американське видання Forbes зазначає, що, не дивлячись на доволі прохолодний прийом, який влаштував своєму гостю французький лідер, у стосунках Франції та Росії все далеко не так однозначно.

"Макрону Путін потрібен більше, аніж Трамп", – пише Forbes. Чому? Зокрема, й тому, що йдеться про розробку нового газового родовища в Ірані. Ця країна й так не бідна на "блакитне золото", адже щорічно у ній добувають 34 трильйони кубометрів газу, що становить 17% від усіх світових запасів. Нині ж, очевидно, йдеться про нові поклади, де може бути задіяний французький енергетичний гігант Total SA. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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"Росія – найкращий друг Ірану", – зазначає Forbes. А "санкції проти Росії в кінцевому підсумку вбили газопровід "Південний потік". Трубопровід "Південний потік" – це російський "Газпром", здатний доставляти природний газ до південної Європи. Французька енергетична компанія EDF була частиною цієї угоди. Угода мертва. Проте Іран лишається важливою частиною енергетичної безпеки Франції. Total SA мав там чимало грошей", – акцентує Forbes.

Франція і Total SA не можуть довіряти американцям, коли йдеться про Іран. Але вони можуть довіряти росіянам. Росіяни ж хотіли б отримати певні політичні гарантії,

– пише видання.

Пошуки компромісу торкатимуться, в основному, Сирії та Асада, позаяк українська проблематика не надто котується на ринку значних політичних питань. Отож, "дехто вважає, що гряде російсько-французька розрядка. Але ніхто у ЗМІ про це не напише, бо тоді Макрон, що тяжіє до Росії, уподобиться Трампу, який схиляється до РФ", – наполягає Forbes.

А от агенція Bloomberg налаштована на зовсім іншу хвилю. Куди більш оптимістичну. Вона вбачає у недалекому майбутньому появу гармонійного тандему двох політичних лідерів – Еммануеля Макрона та Ангели Меркель, у якої високі шанси бути переобраною на своїй посаді.

"Вперше за багато років у Меркель є хтось з переговорним стилем, який доповнює її власний стиль. За необхідності вона може зіграти доброго поліцейського з поганим поліцейським Макроном. Він може вести дискомфортні дебати, а вона – втихомирювати неспокійні води. Дует перевірятиме, як це працює на найжорсткішому противнику – на Путіні", – резюмує Bloomberg.

Повну версію публікації читайте тут: "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа