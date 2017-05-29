15:51
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 15:00: Пожежа в Полтаві. Черги на кордоні
Випуск новин
15:44, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Історії успіху про таких, як ти
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Макс Левчин – співзасновник платіжної системи PayPal

Історії успіху про таких, як ти 15:09, сьогодні 101 Читать новость на русском

Електронна платіжна система РауРаl – одна з найпопулярніших у світі для здійснення платежів в Інтернеті. Саме з РауРаl розпочалася кар’єра і шлях до успіху у світі великих стартапів вихідця з України Макса Левчина.

Зараз Макс Левчин – перспективний програміст зі статками у 300 мільйонів доларів. Улюблений принцип уродженця України – роби те, що вмієш краще за все. Завдяки цьому він став одним із найвідоміших розробників Силіконової долини.

Народився майбутній талант 1975 року в Києві. Назвали його на честь поета Максиміліана Волошина, великим шанувальником якого був батько Макса, також поет і драматург. Мати Макса – фізик-теоретик. Сім'я емігрувала у США, коли Левчину-молодшому було 16. Там він скорочує ім'я до більш звичного для американського вуха "Макс".

На момент переїзду в Чикаго він уже непогано знав англійську, що допомогло йому вступити до Іллінойcького університету. Спеціалізація юнака - програмування й математика. Через рік після закінчення "вишу", Левчин збирає всю свою техніку та переїжджає в майбутню "мекку" стартапів – Силіконову долину в Каліфорнії.

Спроби Макса досягти успіху у сфері програмування не відразу увінчалися успіхом. До PayPal Левчин запустив кілька стартапів, які не принесли йому удачі й прибутку. Але наполегливість – головна запорука успіху в інтернет-бізнесі. Перші великі гроші вдалося заробити у 2002 році, коли eBay придбала платіжну систему PayPal за півтора мільярда доларів. Тоді Левчин, як співзасновник, заробив 34 мільйони доларів.

Читайте також: Василь Вірастюк – український богатир та найсильніша людина світу

На той час Максу було 27 років. До нього над платіжною системою працювали й інші програмісти, однак саме завдяки таланту українського програміста PayPal став невразливим до хакерських атак.

Макс Левчин є великим поціновувачем велоспорту. Перший велосипед мати придбала йому ще до переїзду у Штати. За будинком, в якому жила сім'я, був велотрек. Майбутній мільйонер накручував там кола і вдень, і вночі. І навіть зараз підприємець продовжує проводити вільний час на велосипеді, проїжджаючи щотижня 300-400 км звивистими гірськими маршрутами Каліфорнії.

Левчин вважає, що найважливішим в їзді на велосипеді є подолання болю. У момент, коли велосипедиста покидають сили, і, здається, їхати далі неможливо, є вибір. Або, звісивши язик на плече, долати себе і останні метри, або злізти з велосипеда й підніматися пішки. Уміння впоратися з бажанням здатися - невід'ємна риса підприємців.

Читайте також: Валерій Лобановський – легендарний тренер, який випереджав час

Попри значні статки, у Макса досить приземлений робочий графік. Його день починається о пів на шосту ранку. Програміст постійно переглядає новини та складає план на день. Макс п'є багато кави та щонайменше півтори години на день проводить на велосипеді.

А ще він постійно шукає методи оптимізації роботи та найбільшої продуктивності, що дає підстави називати Левчина справжнім маніяком ефективності.

Левчин домігся успіху там, де багато хто пророкував йому повний провал. Зараз Макс – жива легенда, хоча починав усе з нуля. Його приклад вкотре доводить, що домогтися успіху може тільки той, хто має непохитний намір здійснити свою мрію.

Теги: Історії успіху про таких, як ти Історія Інтернет українці
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Парадоксы применения силы в Украине
сьогодні, 15:01 Парадоксы применения силы в Украине
Цві Аріелі 632
Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
сьогодні, 13:02 Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
Наталія Косякова 454
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 1358
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
сьогодні, 10:03 Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
Олена Булан 1168
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 4467
Блокаду прорвано: українці почали повертатись у "ВКонтакте" та на інші заборонені сайти
 22 травня , 19:15
Переможець Євробачення-2017 – Сальвадор Собрал з Португалії
14 травня , 01:35
Марк Цукерберг: історія успіху одного із наймолодших мільярдерів у світі
 22 квітня , 18:44
Ян Кум – програміст-мільярдер, який створив один з найдорожчих в історії стартапів
 23 травня , 15:56
Світ хоче "забути" про Крим при врегулюванні ситуації на Донбасі і зняти санкції, – експерт
 30 травня , 07:01
Як екс-форварда Динамо виховували в Європі, коли бомбардир занадто розслабився
 22 травня , 22:25
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук