Макс Левчин – співзасновник платіжної системи PayPal

Електронна платіжна система РауРаl – одна з найпопулярніших у світі для здійснення платежів в Інтернеті. Саме з РауРаl розпочалася кар’єра і шлях до успіху у світі великих стартапів вихідця з України Макса Левчина.

Зараз Макс Левчин – перспективний програміст зі статками у 300 мільйонів доларів. Улюблений принцип уродженця України – роби те, що вмієш краще за все. Завдяки цьому він став одним із найвідоміших розробників Силіконової долини.

Народився майбутній талант 1975 року в Києві. Назвали його на честь поета Максиміліана Волошина, великим шанувальником якого був батько Макса, також поет і драматург. Мати Макса – фізик-теоретик. Сім'я емігрувала у США, коли Левчину-молодшому було 16. Там він скорочує ім'я до більш звичного для американського вуха "Макс".

На момент переїзду в Чикаго він уже непогано знав англійську, що допомогло йому вступити до Іллінойcького університету. Спеціалізація юнака - програмування й математика. Через рік після закінчення "вишу", Левчин збирає всю свою техніку та переїжджає в майбутню "мекку" стартапів – Силіконову долину в Каліфорнії.

Спроби Макса досягти успіху у сфері програмування не відразу увінчалися успіхом. До PayPal Левчин запустив кілька стартапів, які не принесли йому удачі й прибутку. Але наполегливість – головна запорука успіху в інтернет-бізнесі. Перші великі гроші вдалося заробити у 2002 році, коли eBay придбала платіжну систему PayPal за півтора мільярда доларів. Тоді Левчин, як співзасновник, заробив 34 мільйони доларів.

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На той час Максу було 27 років. До нього над платіжною системою працювали й інші програмісти, однак саме завдяки таланту українського програміста PayPal став невразливим до хакерських атак.

Макс Левчин є великим поціновувачем велоспорту. Перший велосипед мати придбала йому ще до переїзду у Штати. За будинком, в якому жила сім'я, був велотрек. Майбутній мільйонер накручував там кола і вдень, і вночі. І навіть зараз підприємець продовжує проводити вільний час на велосипеді, проїжджаючи щотижня 300-400 км звивистими гірськими маршрутами Каліфорнії.

Левчин вважає, що найважливішим в їзді на велосипеді є подолання болю. У момент, коли велосипедиста покидають сили, і, здається, їхати далі неможливо, є вибір. Або, звісивши язик на плече, долати себе і останні метри, або злізти з велосипеда й підніматися пішки. Уміння впоратися з бажанням здатися - невід'ємна риса підприємців.

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Попри значні статки, у Макса досить приземлений робочий графік. Його день починається о пів на шосту ранку. Програміст постійно переглядає новини та складає план на день. Макс п'є багато кави та щонайменше півтори години на день проводить на велосипеді.

А ще він постійно шукає методи оптимізації роботи та найбільшої продуктивності, що дає підстави називати Левчина справжнім маніяком ефективності.

Левчин домігся успіху там, де багато хто пророкував йому повний провал. Зараз Макс – жива легенда, хоча починав усе з нуля. Його приклад вкотре доводить, що домогтися успіху може тільки той, хто має непохитний намір здійснити свою мрію.