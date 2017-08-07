Максим Поляков дає свідчення у будівлі НАБУ

Народного депутата від "Народного фронту" Максима Полякова викликали на допит до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Поляков вперше прийшов до НАБУ як підозрюваний. До того нардепа викликали на допит як свідок.

Нардепу інкримінують посередництво у так званій "бурштиновій справі". Агент під прикриттям на відео передала помічниці Поляковій 7,5 тисяч доларів. За це посередництво, згодом за ці кошти частину з них було куплено два Iphone. Поляков стверджує, що він не винен.

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Нардеп прийшов підготовлений із критикою до НАБУ. Він має намір звернутися до Голови СБУ Василя Грицака. Депутат стверджує, що у стінах НАБУ могла відбутися державна зрада. За його інформацією, бюро незаконно здійснювало прослуховування високо посадовців у силових відомствах. Нардеп переконаний, що потрібно провести розслідування діяльності НАБУ.

Окрім цього – у рамках справи – Поляков повинен носити електронний браслет та здати усі свої паспорти. Поляков стерджує, що він виконує будь-які законні рішення суддів. А це рішення вважає із порушеннями. Тому носити електронний браслет не буде до апеляції.

Антикорупційні органи готуються до суду і будуть вимагати від Феміди, щоб вона стягнула заставу Полякова на користь держави. САП вважає, що нардеп порушує умови міри запобіжного заходу. Як відомо, Поляков вніс заставу у розмірі 300 тисяч гривень.