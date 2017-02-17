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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Малайзія висунула жорсткі умови видачі тіла вбитого брата Кім Чен Ина

16:21, сьогодні 334 Читать новость на русском
Малайзія
Малайзія / edition

Малайзія заявила, що не віддасть тіло вбитого брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Чон Нама, поки Пхеньян не надасть для експертизи зразки ДНК близьких родичів жертви.

Крім того, також не будуть оприлюднюватися результати розтину тіла Кім Чон Нама, яке може розкрити точні причини його смерті, поки не отримають зразки ДНК.

Про це пише CNN з посиланням на начальника поліції малайзійського штату Селангор.

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Нагадаємо, що раніше поліція арештувала першу підозрювану у вбивстві брата відомого лідера.

Місцеві телеканали повідомляли, що Ким Чон Нам був убитий двома жінками, які використали "отруєні голки".

У світі поширюються різні версії: від того, що жінки були агентами інших країн та що їх замовив Ким Чен Ин, щоб знищити брата.

Також, поліція Малайзії затримала жінку, яка ймовірно причетна до вбивства Кім Чон Нама – брата Ким Чен Ина.

Теги: КНДР Поліція
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