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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Маленька українка записала грізне звернення до бойовиків

16:51, сьогодні 11759 Читать новость на русском
5-річна дівчинка записала звернення до ворогів
5-річна дівчинка записала звернення до ворогів / Скріншот з відео

П'ятирічна дівчинка записала звернення, у якому вимагає у ворогів, щоб вони пішли з України.

Відео-звернення з'явилось на Pranker TV на Youtube.

"Аж сльози покотились. Вустами малечі каже істина. Це наша манюня, це наше майбутнє!", – йдеться у коментарі до відео.

До вашої уваги повний текст звернення:

Утікайте, вороги, з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаєм, так, культурно, виганяєм.

Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця! З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба.

Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів, на захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля, і не допустить ворога.

Запам'ятайте, злії люди, земля ця вашою не буде, її ми в силі захистити від вас, загарбники й бандити. Бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея, ми в бій готові йти за неї.

У нас мета одна-єдина – велика, сильна Україна!

Теги: Україна Війна на Донбасі Україна-Росія українці
Джерело: 24 Канал
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