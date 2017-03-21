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"Маленькі Нідерланди" в Україні: на Сумщині планують відкрити "чудо-центр" терапії

Вєсті.UA. Фокус 13:23, сьогодні 159 Читать новость на русском

У Глухові, що на Сумщині, може з'явитись перший європейський центр терапії марихуаною. Така "дивовижна" ідея прийшла в голову меру Глухова Мішелю Терещенко.

Центр має відкритись завдяки легендарному Інституту луб'яних культур національної академії наук. Поява терапійного закладу запланована за три місяці, коли буде новий врожай конопель. Це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров’ї.

За словами очільника міста, маріхуанний заклад більше скидатиметься на центр краси, аніж на лікарню. Люди в ньому матимуть змогу не лише лікуватись, а й просто добре провести час.

via GIPHY

Мабуть, невеличка кондитерська фабрика поруч із центром терапії марихуаною точно користувалась би популярністю. Та й мережа казино і масажний салон не були б зайвими.

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Теги: Вєсті Кремля. Фокус Суми Наркотики Вєсті.UA. Фокус
Джерело: 24 Канал
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