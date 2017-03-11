Маленькі винахідники презентували унікальних роботів в Києві

Сьогодні, 11 березня, в Києві стартував всеукраїнський фестиваль "ROBOfirst". До столиці показати своїх роботів, LEGO-моделі та інноваційні стартапи з'їхалося понад тисячу дітей.

Усі команди змагаються у трьох складових – командні цінності, розробка власного проекту та гра роботів. За найбільшою кількість балів організатори оберуть переможця. А у кінці квітня команда, яка тріумфує, поїде до Америки.

Тема цьогорічного фестивалю пов'язана з природою – "Пліч-о-пліч з тваринами".

Це як маленький стартап, коли діти від початку і до кінця працюють над проектом. Вони навіть розраховують, скільки буде коштувати реалізація їх задумів. І вони вже готові йти до компаній, які, можливо, будуть зацікавлені втілити їхні ідеї,

– прокоментувала організаторка фестивалю "ROBOfirst" Оксана Стоєцька.

Фестиваль "ROBOfirst" триватиме у столиці два дні – до 12 березня. Цьогоріч за перемогу змагатимуться тисяча дітей.

Що привезли із собою на фестиваль юні винахідники – дивіться у сюжеті.

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