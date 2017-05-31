Маленький хлопчик втопився в басейні Харкова

У вівторок, 30 травня, дворічний хлопчик потонув у басейні розважального закладу в Харкові. Лікарі намагалися врятувати життя дитини, проте їм не вдалося цього зробити.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

За попередньою інформацією, яку отримали правоохоронці, дитина впала в басейн, розташований на території одного з розважальних закладів Шевченківського району Харкова.

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та матір дитини.

Так, інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (вбивство), ч.2 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.