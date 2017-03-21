Маґли вдячні: на прилавках з’явилось морозиво зі смаком маслопива

Ввідома американська компанія створила морозиво зі смаком маслопива за мотивами романів про Гаррі Поттера,.

На своєму офіційному сайті компанія Yuengling's Ice Cream, заявили, що випускають два нових смаки, зокрема і смак "Маслопиво".

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Виробники зазначили, що на створення цього морозива їх надихнула сага про Гаррі Поттера. Вони ретельно вивчили усі описи маслопива Дж.К. Роулінг у її книгах та створили щось дуже схоже.

На жаль, морозиво буде доступне лише на території США. Президент компанії Девід Юенглінг зазначив, що вони сподіваються Дж.К. Роулінг буде ними пишатись.