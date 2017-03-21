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Маґли вдячні: на прилавках з’явилось морозиво зі смаком маслопива

15:28, сьогодні 276 Читать новость на русском
З'явилось морозиво зі смаком
З'явилось морозиво зі смаком "маслопива" / cinecookery.ru

Ввідома американська компанія створила морозиво зі смаком маслопива за мотивами романів про Гаррі Поттера,.

На своєму офіційному сайті компанія Yuengling's Ice Cream, заявили, що випускають два нових смаки, зокрема і смак "Маслопиво".

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Виробники зазначили, що на створення цього морозива їх надихнула сага про Гаррі Поттера. Вони ретельно вивчили усі описи маслопива Дж.К. Роулінг у її книгах та створили щось дуже схоже.

На жаль, морозиво буде доступне лише на території США. Президент компанії Девід Юенглінг зазначив, що вони сподіваються Дж.К. Роулінг буде ними пишатись.

Теги: LifeStyle Курйози Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
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