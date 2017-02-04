Маломуж розповів, як Росія прорахувалась, арештувавши Сущенка

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, затримання українського журналіста Романа Сущенка російськими спецслужбами – помста Кремля за його активну проукраїнську позицію.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

При цьому Маломуж додав, що затримання Сущенка це великий прорахунок Росії.

"Сущенко – це журналіст, він відпрацьовує завдання редакції...Те, що зі статусом журналіста був затриманий за підозрою, що він розвідник, – це, я вважаю, великий прорахунок Росії", – наголосив екс-глава зовнішньої розвідки.

Він додав, що у справі Сущенка "реальних доказових матеріалів немає, їх практично не може бути".

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня, куди він приїхав до родичів. ФСБ звинуватила кореспондента у шпигунстві на користь української розвідки.