Манафорт працював в інтересах Путіна, – ЗМІ

Екс-керівник передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, щоб просувати інтереси президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, Манафорт запропонував політичний стратегічний план на 2005 рік щодо підриву антиросійської опозиції в колишніх радянських республіках, де зазначив, що може "принести велику користь уряду Путіна".

Відтак, Манафорт домовився з близьким союзником Путіна, російським алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою. Вони підписали річний контракт в розмірі 10 млн дол., починаючи з 2006 року, і підтримували ділові стосунки, принаймні, до 2009 року.

Видання стверджує, що план Манафорта передбачав вплив на політиків, бізнесменів і ЗМІ в США, Європі та пострадянських республіках в інтересах уряду Путіна навіть у разі погіршення відносин Москви і Вашингтона.

Сам Манафорт підтвердив журналістам, що працював на Дерипаску. Він наголосив, що робота була законною і він представляв інтереси бізнесмена в різних країнах. Манафорт також заявляв, що ця робота була несправедливо віднесена до категорії "недоречної або нечестивої" в рамках "кампанії наклепів".

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Я майже десять років тому працював з Олегом Дерипаскою, представляючи його службові та особисті питання у тих країнах, де у нього були інвестиції. Моя робота для пана Дерипаски не пов'язана з представленням російських політичних інтересів,

– сказав Манафорт.