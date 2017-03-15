Манафорта підозрюють у причетності до вбивств на Майдані: хакери оприлюднили цікаве листування

Пол Манафорт – колишній керівник передвиборного штабу Дональда Трампа і колишній радник екс-президента України Віктора Януковича.

Одна з дочок Манафорта запідозрила, що її батько причетний до масових вбивств на Майдані, пише Independent. Видання зазначило, що листування Андреа і Джесіки за період з жовтня 2012 по вересень 2016 року було зламано хакерами.

Не обманюй себе: гроші, які є у нас, це криваві гроші

– написала в одному з повідомлень Андреа сестрі.

На думку видання, донька Манафорта має на увазі можливу роль свого батька у вбивствах людей на Майдані в лютому 2014 року.

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В іншому повідомленні Андреа написала: "Чи знаєш ти, чия стратегія повинна була спровокувати це, відправити цих людей (на Майдан – 24 Канал) і змусити їх убити?"