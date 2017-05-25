Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці

Для цікавих мандрів не обов'язково довго відкладати багато грошей і їхати кудись далеко за кордон. Можна досліджувати Україну і починати з рідних місцин.

За менш ніж 30 кілометрів від Івано-Франківська на мальовничих берегах Дністра розкинулось місто Галич.

Зараз це невеликий районний центр, в якому живе трохи більше 6 тисяч людей.

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А колись це був могутній центр Галицько-Волинського князівства, що розлягався на території одразу кількох сучасних сусідніх сіл і саме назва міста дала назву регіону – Галичина.

Як дістатись?

Зі Львова до Галича можна доїхати потягом за менш ніж дві години.

Якщо ви на кілька днів в Івано-Франківську і хотіли побувати в Галичі – теж не проблема. Машиною з Франківська до Галича їхати приблизно 15 хвилин, також можна доїхати автобусом чи приміською електричкою – вони їздять достатньо часто. Квиток обійдеться у 10-20 гривень.

Із залізничного вокзалу до центру міста доведеться прогулятись 20-25 хвилин. Але краєвиди навколо будуть цього варті. Можна прокласти собі дорогу через відремонтований пішохідний міст через Дністер.



Пішохідний міст через Дністер у Галичі

Що дивитись?

На центральній площі Галича, яка носить назву Майдан Різдва, вас зустріне король Данило на коні.

Тут же ж церква Різдва ХІІІ століття, а поруч з нею – макет Давнього Галича, який вражає кількістю храмів.



Макет Давнього Галича/ukrainaincognita.com

Якщо ви вже в центрі міста, обов'язково підніміться на Замкову гору.



Вежа на Замковій горі у Галичі

Як пише Вікіпедія, з ХІV століття тут була потужна фортифікаційна споруда, від якої зараз залишилась одна вежа і кілька зруйнованих мурів.



Залишки мурів Галицького замку

Але краєвид на місто і Дністер звідти відкривається чудовий.



Із Замкової гори видно навіть вічно димлячі труби Бурштинської ТЕС

Якщо захочете в Галичі десь перекусити, не дуже сподівайтеся, що тут буде великий вибір кафе чи забігайлівок. Хоча в таких випадках врятує супермаркет на центральній площі, який працює допізна, або те, що ви захопите пообідати з собою.

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До речі, імпровізований пікнік можна влаштувати на Дністрі, а заодно прогулятись берегом в сторону села Шевченкого, де стоїть один з найстаріших храмів Західної України – церква Пантелеймона. Вона була заснована у 1194 році батьком Данила Галицького Романом Мстиславичем.



Найстаріший храм Західної України – церква Пантелеймона у Шевченковому

Головний вхід в церкву досі має свій первісний вигляд, так само, як і нижній ярус над фундаментом. На кам'яних блоках навіть можна відшукати своєрідні графіті, датовані 1600-м роком.

В храмі й тепер відбуваються богослужіння, саме під час них і можна потрапити всередину.

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Дорогою із Шевченкового назад до Галича в селі Залуква збереглось караїмське кладовище. Хоча деякі мацеви серйозно пошкоджені або рясно заросли травою, цвинтар діє й досі.



Караїмський цвинтар у Галичі

Колись у місті проживала численна караїмська громада. За переказами, караїми (за походженням вони є близькими до тюрків, однак сповідують релігію, наближену до юдаїзму) поселились у Галичі у 1246-му році за згодою короля Данила з ханом Батиєм.

Зараз, якщо вірити місцевим газетам, у місті живе останній з караїмів 77-річний Шимон Морткович.

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Коли говорять про Галич, часто згадують про село Крилос, що за 7 кілометрів від міста, з його церквою Успіння, митрополичими палатами і музеєм під відкритим небом, де на площі у майже п'ять гектарів можна роздивитись кількастолітні хати і храми з Покуття, Гуцульщини, Бойківщини чи Опілля.

Щоб там досхочу наблукатись, одного дня може й не вистачити! Але майте на увазі, що ночівлю у вигляді готелю чи хостелу вам у Галичі навряд чи вдасться знайти. Тому найкраще – розрахувати знайомство з містом на один день і мандрувати далі!

Вдалих подорожей!