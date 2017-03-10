Мандрівники визначили найкращі аеропорти світу

Туристи назвали свою десятку летовищ, де вони почуваються найкомфортніше.

Рейтинг опублікувало одне з міжнародних туристичних агентств, врахувавши відгуки 65 тисяч мандрівників, пише "Сегодня".

Зазначається, що найкращим визнали фінський аеропорт Гельсінкі-Вантаа.

Також до першої п’ятірки потрапили аеропорт у Глазго (Шотландія) та летовище швейцарського Цюріха – друга та третя сходинки відповідно, а четверту та п’яту позиції посіли німецькі авіа вузли – аеропорт Мюнхена імені Франца-Йозефа Штрауса та авіагавань Франкфурта-на-Майні.

Крім того, до Топ-10 потрапили аеропорти Женеви, Бангкока ("Суварнабхумі"), Тель-Авіва ( летовище імені Бен-Гуріона), а також столиць Норвегії та Ірландії – Осло та Дубліна відповідно.

Фото: Getty Images

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