Марихуану, яку вирощували "на корм козі", вилучили у мешканця Донеччини

У Слов'янську Донецької області у місцевого мешканця виявили 10 кг коноплі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Згідно з повідомленням, співробітники поліції отримали інформацію про те, що житель мікрорайону "Варшава" вирощує, переробляє і використовує канабіс. Після отримання дозволу суду в приватному домогосподарстві провели обшук.

Виявилося, що підозрюваний засадив увесь двір коноплею, а потім зібрав "урожай". У сараї і на веранді будинку поліцейські виявили сухі кущі.

У будинку поліцейські вилучили сито для просіювання канабісу й пристрій для його куріння – саморобний "кальян" із рідиною. Тут же виявили і готову до вживання подрібнену марихуану в паперовому згортку, а також насіння, призначене для майбутньої посадки,

– повідомили в поліції.

За попередніми оцінками, вага вилученої наркотичної речовини, становить близько 10 кг. Орієнтовна вартість марихуани на чорному ринку – понад 100 тис. грн.

Таким наркопромислом займався раніше судимий житель міста 1979 року народження. Чоловік проживав із дружиною і дитиною, офіційної роботи не мав. Правоохоронцям він заявив, що вирощував коноплю в основному на корм своїй козі.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів).