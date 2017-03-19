Марін Ле Пен не переможе на цьогорічних виборах у Франції – опитування

Макрон набере 26,5% голосів у першому турі і 64% голосів у другому турі.

Згідно з результатами опитування Odoxa, незалежний кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон випередить лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен в 1 і 2 турі президентських виборів у Франції, пише Reuters.

Повідомляється, що Макрон набере 26,5% голосів у першому турі виборів 23 квітня, випередивши Ле Пен з її 26%. Згідно з результатами опитування, кандидат від консерваторів Франсуа Фійон набере 19% голосів і не пройде у другий тур.

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У 2 турі, за даними опитування, Макрон переможе з 64% голосів, у той час як Ле Пен набере тільки 36%.