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Маріон Котійяр вразила відвертою сукнею в Каннах через лічені тижні після пологів

23:42, 24 травня 1152 Читать новость на русском

Відома французька акторка Маріон Котійяр на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилась у елегантній чорній сукні з довгою розпіркою та глибоким декольте.

41-річна Котійяр опинилась в епіцентрі уваги фотографів.

На червону доріжку Каннського кінофестивалю вона вийшла у сукні від Armani Privé зі сміливим декольте та оголеною ногою.

До слова, в середині березня Маріон Котійяр у шлюбі з відомим французьким актором Гійомом Кане народила другу дитину.

Дивіться також: Голлівудська акторка вразила дивакуватою сукнею на червоній доріжці в Каннах

Нагадаємо, 17 травня у французьких Каннах відкрився вже 70-й Міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч в основній конкурсній програмі буде представлений фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".

Теги: Кіно LifeStyle Фотоновини Франція Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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