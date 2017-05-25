Маріон Котійяр вразила відвертою сукнею в Каннах через лічені тижні після пологів

Відома французька акторка Маріон Котійяр на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилась у елегантній чорній сукні з довгою розпіркою та глибоким декольте.

41-річна Котійяр опинилась в епіцентрі уваги фотографів.

На червону доріжку Каннського кінофестивалю вона вийшла у сукні від Armani Privé зі сміливим декольте та оголеною ногою.

До слова, в середині березня Маріон Котійяр у шлюбі з відомим французьким актором Гійомом Кане народила другу дитину.

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Нагадаємо, 17 травня у французьких Каннах відкрився вже 70-й Міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч в основній конкурсній програмі буде представлений фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".