Мармелад із цибулі: як приготувати оригінальну закуску

Мармелад із цибулі вважається одним із найпопулярніших у французькій кухні, як і цибулевий суп.

Такий мармелад не належить до жодної із категорій страв. Він може слугувати як закускою, так і десертом. Ця страва чкудово поєднується із м’ясом та сиром, пише "1+1".

Готувати такий мармелад можна лише з білою чи червоною цибулею. Ріпчасту краще не використовувати, бо вона трохи гірчить та не така соковита.

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Потрібно:

цибуля – 0,5 кг,

цукор – 100 грам

сухе вино – 250 мілілітрів

спеції: розмарин, чебрець, чорний перець, селера (або суміш африканских трав),

морська сіль – 1 чайна ложка

оливкова олія – 3-4 столових ложки

бальзамічний оцет (винний або яблучний) – 1 столова ложка

Спосіб приготування:

Для початку нарізати цибулю півкільцями. У глибоку сковорідку наливаємо оливкову олію та додаємо розмарин, чебрець, чорний перець. Їх потрібно злегка обсмажити, щоб сповна розкрити аромат.

Потім до пряної олії можна висипати цибулю. Вона має стати прозорою, але без золотистої шкірки. Тоді додаємо цукор і тушкуємо на слабкому вогні, поки цибуля карамелізується.

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Наприкінці до сковорідки вливамо трохи вина та бальзамічного оцту і тушкуємо ще кілька хвилин, поки маса не загусне.

Їсти мармелад можна і гарячим, однак кулінари радять залишити його вистигати, адже холодним він легше намазується на хліб та має більш насичений смак.