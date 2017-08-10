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Maroon 5 придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі за неймовірну суму: розкішні фото будинку

09:07, сьогодні 840 Читать новость на русском
Maroon 5 придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі за неймовірну суму
Maroon 5 придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі за неймовірну суму / www.latimes.com

Соліст групи американського гурту Maroon 5, Адам Левін, разом з дружиною Бехаті Прінслу придбали особняк в зірковому Лос-Анджелесі елітному районі Холмбі-Хіллз за 18 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Los Angeles Times.

Як повідомляють у виданні, розкішний особняк був побудований в 1966 році за проектом архітектора Каспара Емке. Площа елітної нерухомості становить майже 855 квадратних метрів, а територія – 40 сотих.

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В особняку розміщено п'ять спалень і ванних кімнат, вітальня, кухня з їдальнею, тераса з басейном і шезлонгами та солярій. На території також розташувався гостьовий будинок і гараж на три автомобіля, а також великий сад.

Поряд із зірковим подружжям живуть такі знаменитості, як Бейонсе і Jay-Z, Кім Кардашьян та Каньє Уест, Кеті Перрі та багато інших.

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Теги: LifeStyle Музика
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