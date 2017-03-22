Марс може зіткнутися з Землею, – прогнози вчених

Дослідники заявили, що зіткнення двох планет може статися через декілька мільярдів років.

Про це повідомляє Scientific American.

На думку Стівена Мейерса з університету Вісконсіна США, Сонячна система є хаотичною, тобто її поведінка сприятлива до змін. А навіть незначні відхилення кеплеровських елементів орбіти планети можуть спровокувати великі зміни в динаміці всієї системи.

Спеціалісти відстежили зміни світлового потоку, що падає на планету. Коливання енергії викликані зміною елементів орбіти планети. Таким чином вдалося знайти сліди хаотичних процесів у Сонячній системі.

Дослідники також наголосили, що орбіта Землі змінює свою форму з періодичністю 2,4 мільйони років. Приблизно з такою ж регулярністю змінювався і клімат на планеті. Втім зразки, знайдені у Колорадо, доводять, що 85 мільйонів років тому ця періодичність становила лише 1,2 мільйонів років.

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Подвоєння періодичності кліматичних змін пов'язують із взаємодією Землі і Марса. На думку вчених, такі явища властиві хаотичним системам. А це, зокрема, доводить, що в найближчі мільярди років Земля і Марс можуть зіткнутися.

Та вчені все ж заспокоїли, що ймовірність катастрофи невелика.