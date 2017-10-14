"Марш Слави" у Києві: відбулося перше затримання за нацистське вітання

У центрі Києва перед "Маршем слави", який націоналісти влаштовують на честь Дня Захисника, затримали чоловіка за нацистське вітання.

Про це пише "Українська правда".

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Чоловіка затримали за нацистське вітання у центрі Києва

Зазначається, що чоловіка було затримано біля пам'ятника Тарасу Шевченку після того, як він кілька разів "зіганув" (витягнув уперед і вгору праву руку – "24") під час вигуків "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе".

Відео нацистського вітання та затримання чоловіка

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у центрі Києва націоналісти партії "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" проводять "Марш Слави". Активісти розпочали ходу з парку Шевченка та завершать її на Контрактовій площі.