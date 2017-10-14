"Марш Слави" з нагоди Дня захисника у Києві: неперевершені фото з висоти пташиного польоту
14 жовтня у Києві представники націоналістичних партій ВО "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" у парку імені Шевченка розпочали "Марш Слави Героїв", який приурочено до Дня Захисника України та до 75-річчя створення Української повстанської армії (УПА). У мережі з'явилися світлини цього заходу, які було знято з висоти пташиного польоту.
Відповідні знімки опублікував ресурс "Апостроф".
Читайте також: "Марш Слави" у Києві: відбулося перше затримання за нацистське вітання
Зазначається, що спершу активісти зібралися в парку імені Тараса Шевченка , де відбувся мітинг, на якому представники вищезазначених політсил виступали з імпровізованої сцени.
Крім того, на бульварі Шевченка було сформовано колону з учасників ходи: люди тримали в руках державні прапори та прапори з партійною символікою.
Як підкреслює видання, за оцінками правоохоронців, у Марші взяли участь близько трьох тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у центрі Києва націоналісти партії "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" проводять "Марш Слави". Активісти розпочали ходу з парку Шевченка та завершать її на Контрактовій площі.