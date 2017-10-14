"Марш Слави" з нагоди Дня захисника у Києві: неперевершені фото з висоти пташиного польоту

14 жовтня у Києві представники націоналістичних партій ВО "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" у парку імені Шевченка розпочали "Марш Слави Героїв", який приурочено до Дня Захисника України та до 75-річчя створення Української повстанської армії (УПА). У мережі з'явилися світлини цього заходу, які було знято з висоти пташиного польоту.

Відповідні знімки опублікував ресурс "Апостроф".

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Зазначається, що спершу активісти зібралися в парку імені Тараса Шевченка , де відбувся мітинг, на якому представники вищезазначених політсил виступали з імпровізованої сцени.

Крім того, на бульварі Шевченка було сформовано колону з учасників ходи: люди тримали в руках державні прапори та прапори з партійною символікою.

Як підкреслює видання, за оцінками правоохоронців, у Марші взяли участь близько трьох тисяч осіб.