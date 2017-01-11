Марш "Залізної бригади": кому в Європі "муляють очі" танки США

Все ж таки даремно гібридну війну, яку розв'язала Росія проти України, на Заході називають "забутою війною". Дії європейців та американців доводять, що зовсім ні про що вони не забули. Європейські країни збільшують свої військові бюджети, а США перекидають до Європи бойові частини.

Генерал-майор армії США Тімоті МакҐайр стоїть на холодному причалі порту Кайзерґафен в німецькому Бремерґафені. В нього за спиною – величезний біло-синій фрахтер "Resolve", з якого з'їжджають перші танки "Абрамс". Ця світлина облетіла увесь світ. Сигнал зрозумілий: Америка тут, Америка – в Європі, готова захистити та підтримати своїх партнерів по НАТО. Саме тому генерал МакҐайр не втомлюється повторювати свою фразу про операцію "Atlantic Resolve":

Це знак того, що Сполучені Штати нарощують зусилля зі захисту миру та безпеки європейського континента.

З початком нового року ці зусилля отримали черговий видимий вираз: так звану "Залізну бригаду" бронетанкових військ США було перекинуто зі штату Колорадо до Польщі, звідки її підрозділи в лютому повинні будуть розподілені по країнах Східної та Центральної Європи. 4000 військових, 87 танків, вантажівки, прицепи, ремонтні комплекси перевантажуються в Німеччині на потяги, аби в середині січня вирушити до Польщі. "Серйозна транспортна операція", – вважає командир німецької військової бази Бремерґафена генерал-майор Йозеф Блотц.

"А що на це скаже Кальтенбруннер?"

"Atlantic Resolve" є частиною ініціативи Барака Обами, яку він висунув у 2014 році. Суть її полягає в підтримці європейських союзників: кожних дев‘ять місяців повна бригада військ США змінює іншу бригаду в Європі за принципом ротації.

Одна бригада приходить – інша йде,

– коротко пояснює генерал-майор Двейн Ґембл.

Це означає – американські війська не "укорінюються" на новому місці, а навчаються швидким передислокуванням з місця на місце, швидкій реакції на умови, які постійно змінюються.

Слід зізнатись: виглядає це все красиво та войовниче. Але незрозуміло, як воно продовжуватиметься в майбутньому. Адже новий президент США Дональд Трамп неодноразово повторював під час своєї передвиборчої кампанії, що йому не подобається, коли Америка витрачає стільки грошей на утримання своїх військ в Європі – нехай, мовляв, європейські союзники ліпше збільшують власні армії, за власний кошт, а не сподіваються на заокеанського дядечка.

Знову ж таки, той самий Трамп постійно розповідає про своє бажання поліпшити стосунки з кремлівським шефом, але ж Путін традиційно вбачає в американській військовій активності в Європі "провокацію": масована американська військова присутність вельми заважає "гібридній війні", яку він намагається розширити на весь європейський континент. Тож в його розумінні "поліпшити відносини" з Америкою найкраще можна буде, якщо американці підуть собі додому та віддадуть принаймні східноєвропейські країни йому на поталу. Чи схоче Трамп такого "поліпшення"?



Тим часом перші американські танки вже прибули у Польщу

Тож можлива зміна приоритетів у зовнішній політиці США, теоретично, може завдати удару по всьому НАТО. Обама, який йде у відставку, разом з іншими лідерами країн та урядів Альянсу ухвалили влітку рішення про створення в 2017 році міжнаціональних бойових частин, чисельністю десь у тисячу солдатів у кожній, які будуть базуватися в Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Керувати ними повинно саме американське командування з Польщі. Тож на "воцарення" Трампа, принаймні, командування НАТО в Брюселі дивиться доволі спокійно: адже це рішення було вже схвалено Конгресом США, отже, новому президентові, якщо він забажає його скасувати, доведеться для цього виводити свою країну з Альянса – а на подібне він навряд чи піде, та й справа ця неможлива.

Принаймні, так вважає Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг – про це він розповів в одному з інтерв‘ю, яке дав напередодні новорічних свят. За його словами, НАТО так чи інакше доведеться озброюватись в Європі, якщо зважати на агресивні дії Росії, і Америка не залишиться осторонь цього процесу. З ним погоджується один із ведучих німецьких політологів, керівних кафедри політології Інституту Східної Європи при Вільному університеті Берліна, Клаус Зегберс: "Ситуація з європейською бепекою протягом останніх двох років докорінно змінилася", – вважає він. За його словами, останні пересування військ в Європі не можна назвати "розширенням НАТО на Схід":

Радше, зважаючи на український досвід, мова йде про те, аби підтримати ефективність та довіру до НАТО, наприклад, у випадку з Естонією, аби привнести стабільність в ситуацію – і це вкрай не подобається Москві.

Танки "за мир" і танки "за війну"

Втім, американські танки в Європі вкрай не подобаються не лише Москві. Німецька партія "лівих", домовившись ще з двома десятками ліворадикальних угрупувань, заявила про проведення в Бремерґафені демонстрації протесту під гаслом: "Ні – розмахуванню шаблями, зупинити пересування військ!". Цікаво, що невдоволені не тільки її представники, відомі своїми палкими симпатіями до кремлівського "демократа чистої води", але й бранденбурзькі політики з правлячої в Німеччині Соціал-демократичної партії (СДПН). Так само, як свого часу гучно лунало гасло "Росіяни йдуть!" – у Бремерґафені "ліваки" на різні голоси повторюють: "Янки йдуть!".

Аргументи проти "марша "Залізної бригади" наводяться стандартні: подібні пересування лише провокують, мовляв, росіян, і взагалі – танки миру не несуть. Саме таким чином, зокрема, висловився шеф бранденбурзького відділення партії "лівих" Крістіан Ґерке – за сумісництвом, віце-прем‘єр-міністр цієї федеральної землі. Прем‘єр-міністр Дитмар Войдтке, який очолює в Бранденбурзі СДПН, також не пасе задніх – втім, він висловився трохи обачніше:

Нікому не допоможе, якщо з обох боків уздовж кордону їздитимуть танки.

На його думку, слід налагоджувати діалог з Росією.

На жаль, діалог з Росією аж ніяк не заважає російським "придбаним у воєнторзі" танкам протягом трьох років вільно їздити українськими теренами, захопленими "настамнєтскімі" військами. Панове Ґерке та Войдтке, скоріш за все, про це чули, але, вочевидь, дотримуються думки, що росіянам можна. Російські танки – вони ж мирні. Людям вони не загрожуть, тільки українцям...

Насправді, в тому, що "ліве" керівництво федеральної землі Бранденбург виявилось таким войовничим у справі захисту "русього міра" від американських танків, нічого дивного нема – його зв‘язки з Кремлем не є таємницею. Колишній прем‘єр Бранденбурга Матіас Платцек очолює нині так званий "Німецько-російський форум" та відомий, як один з найбільш активних в Німеччині "пропутинців". Він же виступає за легалізацію анексії Криму. Щодо його наступника на цій посаді, Дитмара Войдтке – тут справа дещо інша. У зв‘язках з Кремлем він досі помічений не був, проте в цьому випадку його позиція – більш ніж незрозуміла. Справа у тому, що, очолюючи уряд Бранденбурга, він водночас є уповноваженим федерального уряду Німеччини зі зв‘язків із Польщею. Тією самою Польщею, на захист якої від "гібридних військ" прибула американська танкова бригада.

Що ж, слід розуміти, що в умовах гібридної війни, яку веде Росія проти Європи, подібне вже не є новиною. Головна зброя цієї війни – не танки, не літаки і навіть не ядерні ракети. Головна зброя – брехня. Нестримна, безстидна, яка не визнає ні кордонів, ані фактів. Саме вона перетворює російську анексію – у "вимушений самозахист", російську агресію – в "громадянську війну", а союзника по НАТО – в "мілітариста". У такому розкладі панам "розумітелям Путіна" боротися за мир легко, приємно та вигідно.

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