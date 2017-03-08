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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Марш жінок в Ужгороді закінчився сутичками

17:31, сьогодні 1200 Читать новость на русском
Конфлікт на марші в Ужгороді
Конфлікт на марші в Ужгороді / Фото з відкритих джерел

Праворадикали з організації «Карпатська Січ» зірвали акцію на захист прав жінок в Ужгороді.

Про це повідомила одна з активісток Ірина Денисюк.

За її словами, хлопці виймали у жінок плакати та топтали їх.

"Праворадикали в Ужгороді зірвали акцію на підтримку прав жінок і за ратифікацію Стамбульської конвенції (про запобігання насильства щодо жінок – ред.)", – написала Денисюк.

Вона додала, що на місце події викликали поліцію, проте правоохоронці нікого не затримали.

Як пише видання vlada.io, голова "Карпатської Січі" Тарас Деяк пояснив, що цю акцію організувала ЛГБТ-спільнота, саме тому вони вирішили зірвали акцію.

"Акція, яку ми протидіяли, організована групою збоченців на кошти зарубіжної олігархії з метою знищення основ українського суспільства", – пояснив Деяк.

Нагадаємо, у центрі Києва з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшов феміністичний марш. Не обійшлось без провокацій - невідомі облили учасників зеленкою і кефіром.

Теги: 8 березня Україна Ужгород Сутички
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