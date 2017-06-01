Мартін Скорсезе – класик кінематографу

Одним із найбільш шанованих, впливових, титулованих і просто кращих режисерів Голлівуду є Мартін Скорсезе. Його прізвище стало синонімом слова "класика" в кінематографі.

Він є один із найвпливовіших режисерів останніх півстоліття. Статус Скорсезе як класика зацементували роботи з видатним актором Робертом Де Ніро. Обидва зробили собі ім'я в жанрі гангстерської драми – "Славні хлопці" стали наріжним каменем, а "Казино" – другим хітом режисера у світовому прокаті. Загалом у фільмографії Скорсезе і Де Ніро 8 спільних робіт. Символічно, що найкраще зіграна роль актора в "Скаженому бику" фактично врятувала кар'єру Скорсезе, який перебував тоді в глибокій депресії.

Окрім гангстерської тематики, відомо про любов режисера до музики. В його фільмах знімалося чимало зірок світової сцени – Девід Боуї, Кріс Крістофферсон, Іггі Поп, Деббі Харрі, Гвен Стефані. У фільмографії режисера є кліп "Bad" Майкла Джексона і 5 документальних стрічок про музику та музикантів.

Дебютувавши ще в 1980 році, Скорсезе став одним із перших голлівудських класиків, які подалися на телебачення в розпал його "золотої ери". В останні роки видатний режисер успішно виступив в амплуа одного з продюсерів популярного серіалу "Підпільна імперія", отримавши "Еммі" за її пілотний епізод.

Скорсезе виконував аналогічні обов'язки у співпродюсерстві з Міком Джаггером у серіалі про життя рок-н-рольної індустрії 1970-их років "Вініл".

Як і будь-який італієць, Мартін Скорсезе обожнює свою сім'ю. Обожнює до такої міри, що проштовхує її навіть у свої фільми. Батько і мати Мартіна зіграли невеликі ролі в "Скаженому бику", "Славних хлопцях" і "Казино", а дочка Франческа з’являлася в епізодах "Відступників" і "Авіатора". Винятком є дружини і подруги класика.

У режисера досить оригінальна фобія, про яку давно відомо шанувальникам: він боїться числа 11. Тому ніколи не виходить з дому 11 листопада, і ніколи не зупиняється на 11 поверсі в готелі.

Ніколи не приховував Мартін і того факту, що йому важко дається пробачати іншим. До прикладу, на Американську кіноакадемію Мартін Скорсезе ображався за те, що та не нагородила його жодним "Оскаром", аж до фільму "Відступники" у 2007 році.

А шкодує Мартін Скорсезе в житті лише про дві речі: про те, що занадто мало читав у юності, і про те, що так і не навчився готувати.

Читайте також: Джордж Клуні – одне з найпопулярніших облич Голлівуду останніх 20 років