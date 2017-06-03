01:24
3 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб
Вєсті Кремля
21:38, 2 червня
Вєсті.UA. Страус Плотницький. Ані Лорак – патріот
Вєсті.UA
19:46, 2 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 22:00: Затримання чиновника. Результати перевірок декларацій міністрів
Випуск новин
22:56, 2 червня
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мартиненко за рішенням суду позбувся акцій у трьох компаніях

00:54, сьогодні 48 Читать новость на русском
Микола Мартиненко
Микола Мартиненко / Getty Images

Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детектива НАБУ заарештував частки статусного капіталу, які належать колишньому депутату від "Народного фронту" Миколі Мартиненку.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на текст рішення суду.

Зазначається, що заарештованими опинилися ТОВ "Інтер-Вент" (5% статутного капіталу), ТОВ "Вортекс" (14%) і ТОВ "Техно-Інвест" (5%).

Крім того, суд заборонив Мартиненку здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу іншим особам прав на частки майна в статутних капіталах компаній, якими він володіє.

Читайте також: Справа Мартиненка: суд арештував чимало майна одіозного екс-депутата

Наголошується, що за даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, бізнес-партнерами Мартиненко по компанії "Вортекс" були екс-співвласник групи WOG Петро Димінський, Ланна Лагур, Сергій Перелома (перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України"), Олександр Морозов (колишній глава правління "Ощадбанку ", директор з розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського), Ольга Пономаренко, а також покійний Ігор Єремєєв.

Додамо, що "Техно-Інвестом" разом із Мартиненком володіють бізнес-партнери Давида Жванії: Ігор Керезь і В'ячеслав Циганенко, який раніше був помічником депутата Жванії.

Партнерами Мартиненка по "Інтер-Венту" своєю чергою є Керезь і ще один екс-помічник Жванії – Андрій Щукін.

Нагадаємо, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, якого підозрюють у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").

За підсумками засідання, яке тривало два дні, суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також поручителями було визначено кількох народних депутатів.

Теги: Україна Політика Микола Мартиненко Судді НАБУ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 2 червня: резонансні деталі нападу на Осмаєва, Королевська у зеленці
2 червня, 22:22 Головні новини 2 червня: резонансні деталі нападу на Осмаєва, Королевська у зеленці
1152
Война уже в Киеве. Что делать?
2 червня, 22:02 Война уже в Киеве. Что делать?
Блог Соцмережі 10370
Про любителів
2 червня, 20:30 Про любителів "русского міра", яких ми утримуємо з власних кишень
Дмитро Гнап 1753
Украина –
2 червня, 19:08 Украина – "полигон", где Кремль репетирует свою смерть
Блог Медіа 1959
Вы убиваете мой народ, из-за вас все будут стоять в черных очередях к детским гробикам
2 червня, 19:00 Вы убиваете мой народ, из-за вас все будут стоять в черных очередях к детским гробикам
Блог Медіа 10621
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Журналіст виокремив цікаву деталь у нападі на виставку про Майдан у Києві
8 лютого , 08:17
У штабі АТО спростували черговий фейк від Росії
 20 квітня , 18:11
Стартував футбольний турнір між вихованцями інтернатів
 2 червня , 14:02
Курс валют на 6 червня: ціна долара пішла вгору
6 червня , 08:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук