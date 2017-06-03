Мартиненко за рішенням суду позбувся акцій у трьох компаніях

Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детектива НАБУ заарештував частки статусного капіталу, які належать колишньому депутату від "Народного фронту" Миколі Мартиненку.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на текст рішення суду.

Зазначається, що заарештованими опинилися ТОВ "Інтер-Вент" (5% статутного капіталу), ТОВ "Вортекс" (14%) і ТОВ "Техно-Інвест" (5%).

Крім того, суд заборонив Мартиненку здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу іншим особам прав на частки майна в статутних капіталах компаній, якими він володіє.

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Наголошується, що за даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, бізнес-партнерами Мартиненко по компанії "Вортекс" були екс-співвласник групи WOG Петро Димінський, Ланна Лагур, Сергій Перелома (перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України"), Олександр Морозов (колишній глава правління "Ощадбанку ", директор з розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського), Ольга Пономаренко, а також покійний Ігор Єремєєв.

Додамо, що "Техно-Інвестом" разом із Мартиненком володіють бізнес-партнери Давида Жванії: Ігор Керезь і В'ячеслав Циганенко, який раніше був помічником депутата Жванії.

Партнерами Мартиненка по "Інтер-Венту" своєю чергою є Керезь і ще один екс-помічник Жванії – Андрій Щукін.

Нагадаємо, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, якого підозрюють у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").



За підсумками засідання, яке тривало два дні, суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також поручителями було визначено кількох народних депутатів.