Марушевська повернула державі "незаконно отриману премію"

Колишня очільниця Одеської митниці Юлія Марушевська, яку українські спецслужби підозрювали в корупції, повернула державі "незаконно отриману премію". Сума вийшла значно меншою, аніж 500 гривень.

Фото з оплатою сама Юлія Марушевська виклала у Facebook.

"Почуваюсь завершено. Віддала державі борг за незаконно отриману премію. З усіма відрахуваннями вийшло навіть не 500, а 402 гривні 50 копійок. Вітаю НАЗК і СБУ з доблесною перемогою у боротьбі з корупцією", – підписала фото Юлія Марушевська.

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Нагадаємо, цю справу вже охрестили "справою про 500 гривень премії". Кримінальне провадження порушило Національне агентство із запобігання корупції щодо виплат премій для співробітниць Одеської митниці. Однак суд в цій справі не побачив ознак корупції.