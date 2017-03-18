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Марушевська розповіла про таємничу пожежу в будівлі одеської митниці після затримання Насірова

18:38, сьогодні 1334 Читать новость на русском
Юлія Марушевська
Юлія Марушевська / bbc

Відразу після затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у будівлі Одеської митниці сталася пожежа, під час ліквідації якого пожежники залили комп'ютери та цифрову техніку відомства водою.

Про це розповіла екс-начальник Одеської митниці Юлія Марушевська, пише Dt. Як уточнила Марушевська, в результаті пожежі було пошкоджено декілька кабінетів, серед яких кабінет Геннадія Іваненка, призначеного в.о. начальника митниці після її звільнення.

Після затримання Насірова, на Одеській митниці сталася пожежа в будівлі, де встановлені всі комп'ютери. І пожежники залили всю техніку водою. Як я розумію, таким чином знищувалися якісь докази й бази даних. Вони зрозуміли, що НАБУ вирішило взятися за Насірова всерйоз. А один з його промислів — робота з майданчиками. Тобто з ринками, куди йдуть товари за заниженою ціною й без сплати внутрішніх податків. Включаючи той таки "7 кілометр". Насіров із цими компаніями дуже щільно "працював". Це дуже великі обсяги кешу й потужні корупційні потоки,
– заявила вона.

Читайте також: Насіров – це просто стрілочник, – Марушевська

Теги: Україна Юлія Марушевська Затримання Насірова Одеса Державна митна служба
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