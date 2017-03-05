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Марушевська розповіла, у чому її звинувачують

20:00, сьогодні 2205 Читать новость на русском
Юлія Марушевська
Юлія Марушевська / 368.MEDIA

Екс-главу Одеської митниці Юлію Марушевську звинуватили у завданні збитків державі на суму у майже 7 мільйонів гривень.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, додавши фото ухвали Печерського суду.

"Це одна з ухвал Печерського суду, за якими проводились обшуки. Подібна була і у тих, хто приходив під двері моєї квартири. Підстава – начебто завдані збитки державі у сумі 6,92 мільйонів гривень через "сумнівні доручення", які передбачали оформлення товарів за ціною вказаною в контракті", – пише Марушевська.

Зазначимо, мова йде про доручення, яке передбачає оформлення за ціною в контракті товарів з 37 країн та доручення щодо Великих платників податків.

Ці доручення вже були визнані судом як правомірні. Вони отримали схвалення та підтримку бізнесу і експертного середовища. І лише після того, як ми пішли з митниці, дуже "оперативні" прокуратура та СБУ угледіли в цьому злочинні дії та шкоду державі,
– зазначила екс-глава митниці.

Читайте також: Насіров – це диспетчер корупційних митних та податкових потоків, – Марушевська

Вона додала, що такими діями стара система дає чіткий сигнал – не потрібно йти проти влади.

"Де юре, нас звинувачують у намаганні провести реальні зміни. Де факто – справа є спробою дискредитації в очах суспільства нашої роботи, яка збурила корупційну систему", – підсумувала Юлія Марушевська.

Нагадаємо, 3 березня СБУ прийшла з обшуком в квартиру екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської, яка на той час перебувала із закордонним відрядженням у Гватемалі.

Юлія Марушевська прокоментувала обшуки в себе дома, зазначивши, що СБУ відпрацьовувала замовлення.

Теги: Україна гроші СБУ Печерський суд Києва Скандал Юлія Марушевська
Джерело: 24 Канал
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