Машина перекинулась біля Кабміну: двоє людей у важкому стані

В урядовому кварталі Києва сталась аварія, внаслідок якої одна автівка перевернулась.
ДТП трапилась на спуску вулиці Грушевського приблизно о 16:00, інформує "Громадське".
Зіткнулось два автомобілі, один з яких перекинувся. За попередніми даними, три особи постраждали, але загиблих вдалось уникнути.
Медики повідомляють, що водії обох автівок у важкому стані
Пасажир одного з авто теж постраждав, але його стан задовільний.
Аварія трапилась через те, що один з водіїв на великій швидкості пішов на обгін по зустрічній смузі. Як розповідають свідки, він не впорався з керування і на слизькій бруківці зачепив авто, яке обганяв.
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