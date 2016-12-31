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Машина перекинулась біля Кабміну: двоє людей у важкому стані

18:59, сьогодні 2110 Читать новость на русском
Одна з машин перевернулась
Одна з машин перевернулась / Громадське

В урядовому кварталі Києва сталась аварія, внаслідок якої одна автівка перевернулась.

ДТП трапилась на спуску вулиці Грушевського приблизно о 16:00, інформує "Громадське".

Зіткнулось два автомобілі, один з яких перекинувся. За попередніми даними, три особи постраждали, але загиблих вдалось уникнути.

Медики повідомляють, що водії обох автівок у важкому стані

Пасажир одного з авто теж постраждав, але його стан задовільний.

Аварія трапилась через те, що один з водіїв на великій швидкості пішов на обгін по зустрічній смузі. Як розповідають свідки, він не впорався з керування і на слизькій бруківці зачепив авто, яке обганяв.

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Теги: Україна Аварії та ДТП Київ
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