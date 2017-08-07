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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Машини тонуть і вулиці перетворилися на Венецію: у Росії Примор'я страждає від шалених злив

12:35, сьогодні 1277 Читать новость на русском

Деякі райони Примор'я, що на далекому сході Росії, страждають від наслідків сильних дощів. Так, кілька населених пунктів виявилися повністю відрізаними від центру, також розмило частину Транссибірської залізничної магістралі.

За інформацією телеканалу "Дождь", регіон залишився без електрики. Також підтопило дороги та цілі будинки.

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Допис, поширений Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)

Як повідомляє агенція "РИА Новости", підтопленими залишаються 7 районів, а в Усіріську запровадили надзвичайну ситуацію.

Як і прогнозувалося раніше, в період 7 по 10 серпня на погоду в Примор'ї будуть впливати атмосферні фронти. Очікується погода з дощами різної інтенсивності, вірогідні локальні зливи з грозами та шквалистим посиленням вітру. Підкреслюємо: ці атмосферні фронти не є тайфуном "Нору" (тайфун "Нору" зараз бушує у Тихому океані – "24"),
– зауважили представники Приморського гідромецентру.

#наводнение#уссурийск#питер#приморскийкрай

Допис, поширений Женя Amerika (@zhenia_amerika)

Місцева влада переконує найбільша кількість опадів у краї ( понад 250 міліметрів) випала в селі Барабаш Хасанського району.

#наводнение#тихийПоселок

Допис, поширений Вика (@kramichvika)

Наразі до проблемного регіону направлено додаткову техніку. Крім того, практично без перерви працюють співробітники МНС.

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У соцмережах вже почали з’являтися фото та відео наслідків стихії.

Уссурийск тонет!!! #вода #наводнение. Это сегодня!!! 07.08.2017

Допис, поширений вера пекусова (@veranda123456)

Теги: Фотоновини Погода Новини Росії Надзвичайні ситуації
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