Машини тонуть і вулиці перетворилися на Венецію: у Росії Примор'я страждає від шалених злив

Деякі райони Примор'я, що на далекому сході Росії, страждають від наслідків сильних дощів. Так, кілька населених пунктів виявилися повністю відрізаними від центру, також розмило частину Транссибірської залізничної магістралі.

За інформацією телеканалу "Дождь", регіон залишився без електрики. Також підтопило дороги та цілі будинки.

Читайте також: 4 людини загинули внаслідок урагану в Італії

Як повідомляє агенція "РИА Новости", підтопленими залишаються 7 районів, а в Усіріську запровадили надзвичайну ситуацію.

ЧП в городе Уссурийск Приморского края 7.08.17 #чп#приморье#уссурийск#владивосток#видео#потоп#наводнение#мчс#goodday#video#uss#ussuriysk#vdk#vdk_inst#instagram Допис, поширений Auto Life (@auto_life_girl) Сер 6, 2017 о 8:52 PDT

Як і прогнозувалося раніше, в період 7 по 10 серпня на погоду в Примор'ї будуть впливати атмосферні фронти. Очікується погода з дощами різної інтенсивності, вірогідні локальні зливи з грозами та шквалистим посиленням вітру. Підкреслюємо: ці атмосферні фронти не є тайфуном "Нору" (тайфун "Нору" зараз бушує у Тихому океані – "24"),

– зауважили представники Приморського гідромецентру.

#наводнение#уссурийск#питер#приморскийкрай Допис, поширений Женя Amerika (@zhenia_amerika) Сер 6, 2017 о 1:44 PDT

Місцева влада переконує найбільша кількість опадів у краї ( понад 250 міліметрів) випала в селі Барабаш Хасанського району.

#наводнение#тихийПоселок Допис, поширений Вика (@kramichvika) Сер 6, 2017 о 4:39 PDT

Наразі до проблемного регіону направлено додаткову техніку. Крім того, практично без перерви працюють співробітники МНС.

Читайте також: В курортному місті на Херсонщині пройшовся потужний ураган: фото та відео стихії

У соцмережах вже почали з’являтися фото та відео наслідків стихії.