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Машину військових розірвало навпіл у Маріуполі: є жертви

21:03, сьогодні 12935 Читать новость на русском

У Маріуполі сталася смертельна аварія за участю двох українських військовослужбовців

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, у результаті інциденту один воїн АТО загинув на місіці, а іншого доправили до лікарні у важкому стані.

Наразі триває розслідування.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням.

Зауважимо, що маріупольський ресурс 0629.com.ua з посиланням на очевидців повідомив, як усе сталося.

21 січня близько 17.30 на проспекті Карпова в Кальміуському районі Маріуполя сталася смертельна ДТП. Автомобіль Nissan на величезній швидкості врізався у стовп. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало навпіл – задня частина легковика залишилася біля стовпа, а передня – відлетіла на кілька метрів. Автомобіль виявився без даху,
– зазначає видання.

Також журналісти додали, що на місці працює поліція та присутні військові.

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Теги: АТО Україна Жертви Аварії та ДТП Маріуполь Збройні Сили України Фотоновини Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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