Масова аварія під Києвом – втягнутими були одразу 6 машин

Вранці 20 лютого під Києвом у селі Калинівка трапилась масова аварія. В ДТП було втягнуто одразу шість автомобілів.

Про це пише спільнота dtp.kiev.ua.

Все відбулось майже за ланцюговою реакцією. «Таврія» виїхала на розворот, а в неї влетів білий бус. За ними їхав Opel, якого "наздогнав" Sprinter, а сірий бус, аби не врізатися, звернув вліво і перекинувся в кювет.

Ще два водії, як пише видання ВАЗ 2109 і Nissan, "задивились" на аварію та врізались один в одного.

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