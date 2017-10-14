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Масова бійка ледь не відбулася у Львові: поліція затримала десятки молодиків зі зброєю

00:07, сьогодні 3137 Читать новость на русском

Увечері 14 жовтня у Львові правоохоронці затримали групу підозрілих осіб, які мали з собою газові балончики, кастети, ножі та інші небезпечні предмети.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

"14 жовтня, близько 17.30, на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло два повідомлення про підозрілі групи осіб, які можуть мати з собою зброю та, як йшлось у одному з повідомлень, можуть увірватися в один із магазинів на вулиці Городоцькій у Львові", – розповіли у поліції.

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У підсумку на місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

"Правоохоронці виявили та вилучили у них газові балончики, кастети, ножі та інші предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень. Зараз поліцейські встановлюють особи громадян та проводять першочергові заходи", – додають представники правоохоронних органів.

У поліції Львова своєю чергою зазначили, що на місце інциденту також прибула група тактично-оперативного реагування.

За вказаною адресою виявили дві агресивно налаштовані одне проти одного групи молодих людей. Тактики утворили між ними ланцюг. Під час спроби встановити особи цих підозрілих осіб і перевірити в них наявність заборонених предметів вони спробували втекти, однак марно. У двох груп налаштованих одне проти одного виявили предмети, які ззовні є схожими на холодну зброю (ланцюги, кастети, ножі, частини від сокири), газові балончики та предмет схожий на пістолет,
– зауважили львівські правоохоронці.

До слова, внаслідок таких дій з боку поліції кілька десятків осіб було доправлено до відділків поліції для встановлення обставин.

"На місці працювали слідчі та експерти-криміналісти. Відтак, злагодженим діям патрульної поліції вдалося уникнути масової бійки. Патрульна поліція Львова продовжує посилене патрулювання. У разі виявлення підозрілих осіб та предметів – телефонуйте за номером 102", – підсумовують у поліції Львова.

Як повідомляє "Радіо Свобода", інцидент стався неподалік магазину громадської організації "Автономний опір", щодо активістів якої раніше було відкрито кримінальне провадження та триває слідство.

"Серед затриманих осіб немає жодного активіста "Автономного опору", але ми від 17:30 є заблокованими у дворі, де розташовується наша крамниця. Поліція провела тут перевірку та виявила якийсь пістолет, який нам не належить. Це якась перероблена зброя. У мене таке враження, що зараз мене та інших наших активістів повезуть на допит", – розповіла активіст "Автономного опору" Ярина Волошин.

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Крім того, раніше у соцмережах співкоординатор фонду "Восток-SOS" Костянтин Реуцький розмістив фото, на яких поліція, за його словами, оглядає осіб неподалік будівлі "Автономного опору" у Львові. Він також повідомив, що "близько 20 активістів "Автономного опору" поліція заблокувала у дворі будинку".

Раніше у соцмережах співкоординатор фонду "Восток-SOS" Костянтин Реуцький розмістив фото, на яких поліція, за його словами, оглядає осіб неподалік будівлі "Автономного опору" у Львові. Реуцький також повідомив, що "близько 20 активістів "Автономного опору" поліція заблокувала у дворі будинку".

За інформацією ТСН із посиланням на правоохоронців, серед затриманих є і члени організації "Автономний опір", також було затримано представників праворадикальних сил. Уже відомо, що частина активістів – з Львівщини, частина приїжджі – із Закарпаття.

Теги: Фотоновини Львів Кримінальні новини Сутички Зброя Поліція Новини України
Джерело: 24 Канал
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