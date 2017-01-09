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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Масова бійка за участю п’яних військових відбулася в Києві: бійців відпустили

15:29, сьогодні 71 Читать новость на русском
Олексій Ліпіріді
Олексій Ліпіріді / Facebook

У ніч на 8 січня в Києві група військовослужбовців влаштувала масову бійку. Близько 15 людей вийшли на вулицю і "пішла стінка на стінку".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав співробітник Міноборони України Олексій Ліпіріді.

"А сталося ось що: група молодих людей років 25-27, гарненько набравшись, вирішили висловити свою повагу дівчатам. Це не сподобалося іншим молодим людям років 20-22, і конфлікт переріс у бійку", – мовиться у повідомленні.

Незабаром до місця бійки підійшли поліцейські, потім під'їхала поліція охорони.

За деякими ознаками ми зрозуміли, що старші хлопці – військові. Я набрав коменданта Києва і попросив про патруль. Але сталося несподіване – за військових заступилися копи і попросили скасувати патруль. Мовляв, з ким не буває. Ок, скасували,
– пише Ліпіріді.

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За його словами, коли поліцейські роз'їхалися, військові повернулися.

І знову спрацювала "тривожна кнопка", і знову приїхала поліція охорони, і знову, вже ДСОшники попросили не викликати комендатуру. Мовляв, дайте хлопцям другий шанс, не губіть їх. І знову ми погодилися і дали вже третій шанс,
– підсумував працівник Міноборони.

Теги: Україна Київ Поліція Сутички Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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