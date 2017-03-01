Масове отруєння дітей сталося у Бахмуті

У Бахмуті отруїлися 18 учнів місцевої школи.

Як повідомили в прокуратурі Донецької області, учора в лікарню потрапили 16 дітей, а сьогодні вранці ще 2.

За словами лікарів, у них харчова токсикоінфекція. Усі госпіталізовані потрапили в лікарню після харчування в шкільній їдальні. Зараз її перевіряють.

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Життю дітей нічого не загрожує, їм призначено необхідне лікування. Прокуратура відкрила провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.