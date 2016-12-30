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Масове виконання найвідомішої різдвяної пісні у Львові: з'явилось відео

17:51, сьогодні 517 Читать новость на русском
Масове виконання
Масове виконання "Щедрика" / Скріншот із відео

У львівському аеропорту три сотні вокалістів заспівали "Щедрик".

Шість місцевих хорів долучилися до всеукраїнського флешмобу, присвяченого сторіччю першого концертного виконання найвідомішої української щедрівки.

Випадковими слухачами світового хіта стали пасажири аеропорту.

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Довідка: У 1916 році хор Київського університету вперше виконав "Щедрика", мелодію до якого написав український композитор Микола Леонтович. Згодом, 1921 року "Щедрик" вперше прозвучав на концерті в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. А в 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до "Щедрика", яку назвав Carol of the Bells.

Теги: Україна Музика Новорічні свята Львів
Джерело: 24 Канал
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