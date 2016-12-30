Масове виконання найвідомішої різдвяної пісні у Львові: з'явилось відео

У львівському аеропорту три сотні вокалістів заспівали "Щедрик".

Шість місцевих хорів долучилися до всеукраїнського флешмобу, присвяченого сторіччю першого концертного виконання найвідомішої української щедрівки.

Випадковими слухачами світового хіта стали пасажири аеропорту.

Читайте також: 100 років "Щедрику": чарівний відеоролик про найпопулярнішу у світі українську мелодію

Довідка: У 1916 році хор Київського університету вперше виконав "Щедрика", мелодію до якого написав український композитор Микола Леонтович. Згодом, 1921 року "Щедрик" вперше прозвучав на концерті в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. А в 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до "Щедрика", яку назвав Carol of the Bells.