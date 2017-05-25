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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Масове затримання екс-податківців: з-поміж 20 підозрюваних лише другий арешт

17:36, сьогодні 240 Читать новость на русском
Масштабне затримання екс-податківців в Україні
Масштабне затримання екс-податківців в Україні / Фото із соцмереж

Печерський районний суд Києва виніс рішення у справі колишнього начальника Державної податкової інспекції в Артемівському районі Луганська Ольги Гулки, яку затримали в рамках масштабної спецоперації 24 травня.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з залу суду.

Ользі Гулці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

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Довідка: Гулка Ольга Василівна була начальник ДПІ в Артемівському районі Луганська. Впродовж останніх кількох років проживала в Одесі.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.

У четвер було винесене лише одне рішення про арешт у цій справі – суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна Масові затримання екс-посадовців в Україні Корупція Печерський суд Києва Державна податкова служба Міністерство доходів і зборів України Державна фіскальна служба Луганськ
Джерело: 24 Канал
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