Масові турецькі заворушення у Нідерландах: поліції довелося застосувати водомети. Фото і відео

Нідерландсько-турецький конфлікт призвів до масових протестів у Роттердамі вихідців з Туреччини. Поліції, щоб вгамувати розлючений натовп, довелося застосувати водомети.
Все розпочалося з того, що Нідерланди відмовилися приймати літак турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, а згодом з країни була вислана і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Фатма Бетюль Сайян Кайю.
Тисячі турків, які проживають у Нідерландах, вийшли з протестами на вулиці міст. Це спричинило чимало заворушень, тож для дотримання порядку довелося втручатися поліції.
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