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Масові турецькі заворушення у Нідерландах: поліції довелося застосувати водомети. Фото і відео

10:25, сьогодні 224 Читать новость на русском

Нідерландсько-турецький конфлікт призвів до масових протестів у Роттердамі вихідців з Туреччини. Поліції, щоб вгамувати розлючений натовп, довелося застосувати водомети.

Все розпочалося з того, що Нідерланди відмовилися приймати літак турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, а згодом з країни була вислана і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Фатма Бетюль Сайян Кайю.

Тисячі турків, які проживають у Нідерландах, вийшли з протестами на вулиці міст. Це спричинило чимало заворушень, тож для дотримання порядку довелося втручатися поліції.

Читайте також: Запеклі сутички з поліцією розгорнулися в Батумі

Теги: Фотоновини Нідерланди протести Туреччина Скандал
Джерело: 24 Канал
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