Масові турецькі заворушення у Нідерландах: поліції довелося застосувати водомети. Фото і відео

Нідерландсько-турецький конфлікт призвів до масових протестів у Роттердамі вихідців з Туреччини. Поліції, щоб вгамувати розлючений натовп, довелося застосувати водомети.

Все розпочалося з того, що Нідерланди відмовилися приймати літак турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, а згодом з країни була вислана і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Фатма Бетюль Сайян Кайю.

Тисячі турків, які проживають у Нідерландах, вийшли з протестами на вулиці міст. Це спричинило чимало заворушень, тож для дотримання порядку довелося втручатися поліції.

BREAKING: Heavily-armed police arrive at Turkish consulate in Rotterdam, the Netherlands



(Via NOS) pic.twitter.com/cpVu0FkEY1 — The Spectator Index (@spectatorindex) 11 березня 2017 р.

The LEFT wants this in every city in America. Dutch police removes Turkish Islamists off the streets in Rotterdam. pic.twitter.com/AUXvJEOyNb https://t.co/nWrhIWDEm4 — Jerry Roppe (@JerryRoppe) 12 березня 2017 р.

Rotterdam mayor: Turkish family affairs minister escorted to German border https://t.co/mN3OJYQ5w9 pic.twitter.com/Rndf9ENv93 — Reuters Top News (@Reuters) 12 березня 2017 р.

Turkish protest grows outside consulate in Rotterdam amid diplomatic row: https://t.co/iIDWCNZLqJ pic.twitter.com/SPPKQKBDJt — Reuters Top News (@Reuters) 11 березня 2017 р.

AMAZING Turkish minister in car has been pulled over in Rotterdam and will now get a police escort back to Germany #erdogan #turkijerel pic.twitter.com/cPaqofCeYp — DutchReview (@Dutchreviewing) 11 березня 2017 р.

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