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Масові вбивства тварин: у поліції розповіли, коли покарають догхантерів

21:24, сьогодні 232 Читать новость на русском

Під Шевченківським управлінням поліції Києва зоозахисники провели мітинг, щоб покарати догхантерів

Кілька десятків зоозахисників вимагають звіту від його керівника. Понад півроку тому тут відкрили кримінальне провадження щодо злочинів догхантерів, але жодна справа ще до суду не дійшла.

Собак труять та жорстоко вбивають, а правоохоронці нічого не роблять – скаржаться зоозахисники. За їх словами, загинули сотні тварин.

За півгодини до активістів таки вийшли представники поліції, але не по справі спілкуватись. Врешті активістам вдалося поспілкуватися з начальником відділку.

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До кінця лютого ми зможемо в провадженні прийняти рішення чи є там підстави до підозри,– прокоментував одну із справ щодо догхантерів начальник 4 відділу поліції Шевченківського району Василь Зарубенко.

Тож вже за місяць цю справу передадуть до суду, або ж відправлять на доопрацювання. Якщо факт злочину доведуть, догханетру загрожує незначний штраф або ж обмеження свободи пересування та виправні роботи максимум до 5 років.

За грати у таких випадках, саджають не більше ніж на 6 місяців.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Україна Поліція світ тварин
Джерело: 24 Канал
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