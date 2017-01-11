Масштабна аварія на трубопроводі у Чернівцях: центр міста без опалення

У Чернівцях сталася аварія на магістральному трубопроводі, через це центр міста залишився без опалення.

Близько пів сотні будинків, дитсадків та місцева школа лишилися без опалення, пише місцеве видання. У міській раді опублікували перелік адрес, де мешканці поки залишаються без тепла: вул. Г. Майдану 83б, 83в, 85, 87а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103а, б, в, г, 107- від 7 під., 109, 111, 113, 115, Комарова 15, 17, 19-21, 23-25, 25а, 27, 28, 28а, 31а-б, 31б, 31, 30, 30а, 32, 33, 34, 38, 40, 54. Комунальники намагаються полагодити трубопровід. Найближчим часом подачу тепла обіцяють відновити. Читайте також: Комунальна розстрочка: як платити за опалення частинами

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