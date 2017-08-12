Масштабна пожежа на Одещині: 8 дач перетворились на згарище

На території дачного кооперативу у Лиманському районі на Одещині сталась пожежа.

Як інформують в місцевій прес-службі ДСНС, повідомлення про загорання їм надійшло приблизно о 15:30 11 серпня.

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Дачний кооператив розташований у селі Калинівка, що на самому березі Тилігульського лиману.

Пожежники, які прибули гасити вогонь, з'ясували, що причиною займання стало загорання сухої трави.

Для повної ліквідації пожежі їм знадобилось понад три години. Проте вогонь знищив одразу 8 дачних будинків.

На фото видно, що від деяких з них залишились лише обвуглені руїни.

Масштабна пожежа сталась в дачному кооперативі на Одещині

За прогнозами синоптиків, на вихідних на Одещині температура повітря підніметься до понад +31, збережеться суха та сонячна погода. Такі умови є сприятливими для виникнення пожеж, тому надзвичайники закликають бути максимально обережними при поводженні з вогнем.