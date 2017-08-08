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Масштабна пожежа охопила Тбілісі: горить лісовий масив

22:04, сьогодні 380 Читать новость на русском
Пожежа у Тбілісі
Пожежа у Тбілісі / Фото з соціальних мереж

У вівторок, 8 серпня, в столиці Грузії Тбілісі загорівся ліс на горі Мтацмінда. Пожежа вирує неподалік від парку атракціонів, горить велика площа лісового масиву.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Очевидці подій ведуть пряму відеотрансляцію з місця події. Вони побоюються, що вогонь пошириться на довколишні будинки.

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На місці мобілізовані бригади пожежної та швидкої допомоги. Повідомляється про необхідність підключення авіації.

Причини пожежі поки не встановлені.

Зазначається, що в останні два тижні в Тбілісі була дуже спекотна погода – температура повітря перевищувала 37 градусів, а дощу не було вже більше місяця.

On fire ?

Публикация от Oh Sugar Honey Ice Tea (@whattevern)

My city oh my god i can't believe it ?? I hope no one hurts #tbilisi #georgia #tbilisilovesyou #fire #pray

Публикация от nana.90 (@divination.lady)

Теги: Грузія Пожежа Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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