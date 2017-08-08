Масштабна пожежа охопила Тбілісі: горить лісовий масив

У вівторок, 8 серпня, в столиці Грузії Тбілісі загорівся ліс на горі Мтацмінда. Пожежа вирує неподалік від парку атракціонів, горить велика площа лісового масиву.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Очевидці подій ведуть пряму відеотрансляцію з місця події. Вони побоюються, що вогонь пошириться на довколишні будинки.

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На місці мобілізовані бригади пожежної та швидкої допомоги. Повідомляється про необхідність підключення авіації.

Причини пожежі поки не встановлені.

Зазначається, що в останні два тижні в Тбілісі була дуже спекотна погода – температура повітря перевищувала 37 градусів, а дощу не було вже більше місяця.

Insane forest fire in the centre of #Tbilisi. And the fire is spreading very fast due to the dry weather. pic.twitter.com/quGh0dFzf2 — Maarten de Boer (@maarten_de_boer) 8 августа 2017 г.

დიდი ხანძარი თბილისში, მთაწმინდაზე. Big fire raging in #Tbilisi, close to Vere & the funicular. pic.twitter.com/YGV0nHTMx9 — Levan Tsutskiridze (@LTsutskiridze) 8 августа 2017 г.