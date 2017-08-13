Масштабна пожежа в центрі Харкова: рятувальники боролися з вогнем понад 6 годин

12 серпня близько 13:00 сталася пожежа у одноповерховій житловій будівлі, яка розташована на Рогатинському провулку.

Як повідомили в ДСНС, площа загоряння становила близько 500 квадратних метри. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та гараж, в якому був легковий автомобіль.

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Пожежа в житловому будинку в Харкові

Пожежу вдалося ліквідували лише близько 20:00. На щастя, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Рятувальники вчасно вивели на свіже повітря двох осіб, які перебували в задимленому будинку. Причини пожежі наразі не повідомляють.



Рятувальники боролися з вогнем понад 6 годин