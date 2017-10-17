Масштабний мітинг під Верховною Радою: онлайн-трансляція
11:42, сьогодні 5032 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У Києві в урядовому кварталі розпочалася акція за політичну реформу. Під стінами Верховної Ради зібралися близько двох тисяч людей.
Сотні силовиків перекрили урядовий квартал, зокрема, будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом нацгвардійців.
На вулиці Грушевського вже відбулись невеликі конфлікти без бійок між "Автомайданом" та поліцією.
Читайте також: Наші вимоги – Антикорупційний суд, скасування недоторканності і виборча реформа, – Шабунін
Головні вимоги протестувальників такі: створення Антикорупційного суду та зміна виборчої системи. Зокрема, введення голосування за відкритими списками на виборах до Верховної Ради та скасування депутатської недоторканності.
Мітинги під Верховною Радою
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Ще один нардеп покинула партію "Демальянс"7 червня , 13:00
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини24 травня , 12:38
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків4 червня , 11:35