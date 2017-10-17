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Масштабний мітинг під Верховною Радою: онлайн-трансляція

11:42, сьогодні 5032 Читать новость на русском
Мітинги під Верховною Радою.
Мітинги під Верховною Радою. / Фото з відкритих джерел

У Києві в урядовому кварталі розпочалася акція за політичну реформу. Під стінами Верховної Ради зібралися близько двох тисяч людей.

Сотні силовиків перекрили урядовий квартал, зокрема, будівля парламенту оточена подвійним ланцюгом нацгвардійців.

На вулиці Грушевського вже відбулись невеликі конфлікти без бійок між "Автомайданом" та поліцією.

Читайте також: Наші вимоги – Антикорупційний суд, скасування недоторканності і виборча реформа, – Шабунін

Головні вимоги протестувальників такі: створення Антикорупційного суду та зміна виборчої системи. Зокрема, введення голосування за відкритими списками на виборах до Верховної Ради та скасування депутатської недоторканності.

Мітинги під Верховною Радою

Теги: Новини Києва Новини політики Верховна Рада протести Новини України Поліція
Джерело: 24 Канал
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