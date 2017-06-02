Масштабний музичний фестиваль перервали через імовірність теракту

У Німеччині організатори змушені були призупинити один із найбільших музичних фестивалів у світі Rock am Ring через повідомлення про терористичну загрозу.

Про йдеться на офіційній Facebook-сторінці заходу.

"Через терористичну загрозу поліція повідомила нам, що змушена перервати фестиваль. Ми просимо всіх відвідувачів фестивалю спокійно прямувати до виходу", – наголошують організатори.

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Також вони висловили надію, що фестиваль все ж відбудеться наступного дня, у суботу.

Як повідомляє DW, інформація про терористичну небезпеку надійшла фактично одразу після початку фестивалю, який відбувається просто неба в Нюрнберзі.

Крім того, зазначається, що загалом на нього з’їхалися щонайменше 87 тисяч шанувальників рок-музики.

In the process of evacuating 90,000 people from the Rock am Ring #Rar2017 field, everything is very calm pic.twitter.com/qEJJD7FIoV — Rick Fulker (@rickfulker) June 2, 2017

Евакуація людей з території фестивалю

Зауважимо, що наразі практично нікого не залишилося на тероторії фестивалю.

Field @rar2017 mostly empty now. That went unbelievably fast German discipline! pic.twitter.com/W0QM9HkfqM — Rick Fulker (@rickfulker) June 2, 2017

Планується що найближчим часом на територію івенту прибуде міністр внутрішніх справ федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Також відвідувачі у повітрі помітили військовий гелікоптер.

Airborne security at Nürburgring. pic.twitter.com/8KSFuFpFDC — Rick Fulker (@rickfulker) June 2, 2017

Додамо, Rock am Ring відбувається щорічно у перший тиждень червня з 1985 року. Цього року на його сцені повинні виступати такі музиканти, як Rammstein, Ліам Галлахер, System of a Down, Die Toten Hosen, In Flames.

До слова, у 2016 році на фестивалі Rock am Ring також трапилися неприємні інциденти.