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Масштабний музичний фестиваль перервали через імовірність теракту

23:27, сьогодні 400 Читать новость на русском
Музичний фестиваль Rock am Ring у Нюрнберзі
Музичний фестиваль Rock am Ring у Нюрнберзі / Bridge To Gantry

У Німеччині організатори змушені були призупинити один із найбільших музичних фестивалів у світі Rock am Ring через повідомлення про терористичну загрозу.

Про йдеться на офіційній Facebook-сторінці заходу.

"Через терористичну загрозу поліція повідомила нам, що змушена перервати фестиваль. Ми просимо всіх відвідувачів фестивалю спокійно прямувати до виходу", – наголошують організатори.

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Також вони висловили надію, що фестиваль все ж відбудеться наступного дня, у суботу.

Як повідомляє DW, інформація про терористичну небезпеку надійшла фактично одразу після початку фестивалю, який відбувається просто неба в Нюрнберзі.

Крім того, зазначається, що загалом на нього з’їхалися щонайменше 87 тисяч шанувальників рок-музики.

Евакуація людей з території фестивалю

Зауважимо, що наразі практично нікого не залишилося на тероторії фестивалю.

Планується що найближчим часом на територію івенту прибуде міністр внутрішніх справ федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Також відвідувачі у повітрі помітили військовий гелікоптер.

Додамо, Rock am Ring відбувається щорічно у перший тиждень червня з 1985 року. Цього року на його сцені повинні виступати такі музиканти, як Rammstein, Ліам Галлахер, System of a Down, Die Toten Hosen, In Flames.

До слова, у 2016 році на фестивалі Rock am Ring також трапилися неприємні інциденти.

Теги: LifeStyle Тероризм Культура Музика
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