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Матері сплять набагато гірше, ніж чоловіки, – вчені

19:41, сьогодні 525 Читать новость на русском
Сон матері
Сон матері / Фото з відкритих джерел

Наявність дітей у подружжя стала головним фактором, що впливає на кількість і якість сну у жінок та чоловіків.

На сайті Американської академії неврології опублікували звіт про дослідження факторів, що впливають на сон.

В опитуванні взяло участь 5805 людей, де було з'ясовано, що наявність дітей впливає на якість і кількість сну саме у жінок-матерів набагато більше, ніж інші будь-які інші чинники. У висновках дослідження сказано, що одна дитина в сім'ї збільшує ризик недосипу жінки на 50%, друга дитина – ще на 50% і так далі.

У чоловіків такої кореляції не простежується: багатодітні батьки-чоловіки в середньому сплять не гірше, ніж їх бездітні однолітки.

Крім того, дослідники з'ясували, що жінки з дітьми не тільки менше сплять, а й гірше відчувають себе протягом дня: в середньому 14 днів на місяць матері відчувають себе втомленими, а жінки того ж віку без дітей – 11 днів.

Кореляція кількості сну з такими факторами як сімейний статус, фізичні навантаження, рівень освіти, індекс маси тіла, наявність роботи теж були виявлені.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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