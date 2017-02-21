Матіос показав зброю, яку завтра мали застосувати на Майдані

Військовослужбовця-контрактника однієї з частин в Одесі викрили з великим арсеналом зброї, який той збирався переправити у Київ.

Про це заявив заступник генпрокурора і головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Він зазначив, що у військового викрили 12 автоматів і одну СВД.

Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контрозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплено зброю "патріот"(??) збирався, згідно допиту по гарячих слідах, везти сьогодні вночі на Київ для застосування завтра на Майдані,

– запевнив прокурор.

Читайте також: Луценко та Грицак закликали українців утриматись від масових акцій