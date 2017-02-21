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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Матіос показав зброю, яку завтра мали застосувати на Майдані

21:17, сьогодні 1322 Читать новость на русском
Вилучена зброя
Вилучена зброя / Фото з соцмереж

Військовослужбовця-контрактника однієї з частин в Одесі викрили з великим арсеналом зброї, який той збирався переправити у Київ.

Про це заявив заступник генпрокурора і головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Він зазначив, що у військового викрили 12 автоматів і одну СВД.

Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контрозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплено зброю "патріот"(??) збирався, згідно допиту по гарячих слідах, везти сьогодні вночі на Київ для застосування завтра на Майдані,
– запевнив прокурор.

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Теги: Україна Зброя Кримінал Анатолій Матіос
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