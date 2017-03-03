Матіос прийшов в лікарю до Насірова

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос побував у лікарні "Феофанія", де перебуває підозрюваний у розкраданні держкоштів Роман Насіров.

Проте в ефірі одного із українських телеканалів Матіос відмовився пояснювати ціль свого візиту. Всього прокурор провів у Насірова близько 15 хвилин.

Я жива людина, я сам можу бути хворий. Я не зобов'язаний нікому. Я ще не допостився до кінця тижня, щоб сповідатися,

– додав він.

У відділенні лікарні наразі перебувають адвокати голови ДФС і співробітники НАБУ.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Відомо, що Насірова прооперували. Медики поки відмовляються коментувати його стан.



До слова, замість Насірова Кабмін призначив керувати ДФС Мирослава Продана. Свого часу прокуратура підозрювала його у "кришувані" "горіхової мафії".